- Guilty Gear Strive invite une nouvelle combattante

Publié le Mardi 5 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Lucy De CyberPunk Edgerunners débarque !

est un jeu de combat en 2D développé et édité par Arc System Works . le jeu est sorti en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Steam Le jeu va ajouter un nouveau combattant à sa galerie. Après l'arrivée d'Unika, c'est Lucy, la hackeuse d'élite de CyberPunk Edgerunners qui vient se mêler aux combats ! Elle est très mobile et excelle en phase neutre. Elle poeut affaiblir ses adversaires à distances afin de déclencher une attque complexe grâce à ses talents de hackeuse !La belle Lucy aux cheveux pastels fait tourner les têtes avec son apparence et son aura mystérieuse, mais son attitude glaciale repousse rapidement tout ceux cherchant à l'approcher. Armée de son fouet cybernétique, elle peut immobiliser et même démembrer ses ennemis. Son agilité et ses compétences d'hackeuse viennent compléter son formidable arsenal.Lucy est le quatrième et dernier combattants du Pass Saison 4 et sera disponible à partir du 21 Août 2025.