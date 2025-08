TEKKEN 8 : Le prochain combattant

Publié le Mardi 5 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Armor King ! Armor King ! Armor King !

est la dernière addition à la série TEKKEN, qui a célébré son 30e anniversaire en 2025, et a maintenant vendu plus de 59 millions d'exemplaires à travers le monde.Participez à des combats excitants avec de nouvelles fonctionnalités de combat comme le mode Heat, ou sortez des situations difficiles avec de puissants coups ultimes connus sous le nom de Rage Arts. Avec le nouveau système de commandes, Special Style, vous pouvez exécuter de puissants combos avec juste un simple bouton, rendant ainsi le jeu encore plus accessible aux nouveaux joueurs.est un jeu de combat du style arcade qui entame sa saison 2 avec la présentation gameplay d'un nouveau personnage, Armor King. Animé par la soif de vengeance, Armor King revient sur le ring de TEKKEN. Surnommé “Supernova obscure”, il arbore désormais une crinière flamboyante et, comme le montre la bande-annonce, il revient avec un arsenal de coups explosifs et de combos dévastateurs. Son arrivée porte à 39, le nombre total de combattants du jeu. Ce personnage emblématique fera son retour dans le roster de TEKKEN™ le 17 octobre, avec un accès anticipé de 72 heures pour les détenteurs du Season 2 Character & Stage Pass et du Season 2 Character Pass, soit dès le 14 octobre.est un jeu développé et édité par Bandai Namco. Le jeu est déjà disponible au prix de 59,99€ sur PC via Steam , Xbox Series et PS5.