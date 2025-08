- KOEI TECMO célèbre le 25e anniversaire de la licence DYNASTY WARRIORS

Publié le Mardi 5 août 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Seul contre 900 ennemis et pas de soucis

Combattez des armées massives sur des champs de bataille immenses et tendus. Comment allez-vous affronter ces hordes d'ennemis ? Vos prouesses militaires vous serviront dans les combats que vous livrerez avec vos alliés dans les batailles tactiques qui sont la marque de fabrique de la franchise «».est une franchise de jeux de combats tactiques dans lequel nous incarnons un héros sans nom des Trois Royaumes. Dans le cadre de ces célébrations, KOEI TECMO a annoncé le développement d'une version remasterisée de l'un des classiques de la série, et a également confirmé qu'un DLC ambitieux pourétait en cours de développement. Sorti le 17 janvier de cette année,introduit une nouvelle interprétation plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes. Dans ce récit, les joueurs incarnent un héros sans nom pour tenter de ramener la paix sur des champs de bataille. Suite au succès du jeu, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, Omega Force a annoncé le développement d'un DLC afin d'étendre l'expérience des joueurs et leur voyage à travers les Trois Royaumes. D'autres mises à jour seront annoncées sur le site web commémoratif et via les réseaux sociaux officiels.est une franchise signé KOEI TECMO GAMES. Étant donné quelle existe depuis un bon moment, on retrouve les jeux sur différentes plateformes allant de la Game Boy Advance à la PlayStation 5. Cependant si vous voulez la tester, le dernier titre de la franchise est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam