Dernières actus
Grit and Valor - 1949 arrive sur...
Tiny Bookshop : Vient de sortir
Parking World : Build & Manage e...
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Ranger's Path: National Park Simulator sortira bientôt en accès anticipé
Comme quoi torcher le cul d'un ours ça ouvre des portesIncarnez un garde forestier chargé de gérer les tâches quotidiennes et de relever les nombreux défis offerts par le magnifique parc national de Faremont. Dégager les sentiers, ramasser les déchets, réparer les panneaux, aider les randonneurs égarés ou répondre aux appels d'urgence liés à la faune sauvage. Chaque action contribue à préserver la beauté naturelle et la sécurité du parc.
Ranger's Path: National Park Simulator est un RPG de simulation et de gestion. Équipés d'outils essentiels comme une hache, un marteau et une pince à déchets, les rangers exploreront une variété de biomes riches en détails, notamment des forêts denses, des prairies fleuries, des crêtes rocheuses et des rivières sinueuses, à pied ou à bord de leur pick-up. À l'aide de leur appareil photo, les joueurs pourront observer et documenter leurs rencontres avec une grande variété d'espèces animales et végétales. Des ratons laveurs espiègles aux aigles majestueux, en passant par les cerfs gracieux et les loups insaisissables, chaque observation permettra d'enrichir leur connaissance de la faune sauvage. Mais les tâches des gardes forestiers ne s'arrêtent pas là : guider les randonneurs, vérifier les permis et assurer la sécurité des visiteurs sont tout aussi importants pour garantir un espace de vie agréable à la faune sauvage et aux promeneurs.
Ranger's Path: National Park Simulator est un jeu développé par To-Go Games et édité par astragon Entertainment. Le jeu sera bientôt disponible en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- (TEST) Oniverse accessoires Nintendo Switch 2
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
- NBA 2K26 : Un accès en avant première qui commence le 29 Août 2025
Dernières Vidéos
- Chained Echoes: Ashes of Elrant est maintenant disponible
- Ranger's Path: National Park Simulator sortira bientôt en accès anticipé
- Grit and Valor - 1949 arrive sur console !
- Tiny Bookshop : Vient de sortir
- Parking World : Build & Manage est sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)