- Ready or Not est disponible sur consoles

Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

Prêt ou pas, je suis là !

Ready or Not, développé par VOID Interactive, se déroule dans la ville fictive de Los Suenos, alors que la ville est en proie au chaos due à une explosion de la violence : prises d'otages, alertes à la bombe, forcenés retranchés... Vous êtes mandatés avec votre équipe pour rétablir l'ordre et le calme. L'usage de la force est nécessaire.Le jeu, à la manière d'un Rainbow Six Siege, vous permettra de gérer votre équipement de force d'élite : boucliers, miroirs, grenades fumigènes, etc... Vous devrez protéger les civils et mettre hors d'état de nuire aux assaillants.Le jeu se veut réaliste dans son approche des combats et des situations. Mode solo, mode PvP et coop en ligne sont inclus.Le jeu propose 18 missions jouables en solo ou en coop, deux nouvelles missions gratuites (Los Sueños Stories), deux DLC, dont Dark Waters avec un hélicoptère UH-60, des dizaines d’options de personnalisation, et un gameplay tactique fidèle aux interventions SWAT.Trois éditions seront disponibles : Standard (49,99 €), Day One (49,99 € avec bonus), et Deluxe (69,99 € avec 3 DLC et la bande-son). Les DLC Dark Waters et Home Invasion seront aussi vendus séparément à 9,99 €. Les bonus de précommande (M32A1, MK-V, 590M) sont également offerts aux joueurs qui en ont effectué.Ready or Not est disponible