Frosthaven : Sortia en accès anticipé le 31 Juillet

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Du réel au virtuel

Vous êtes dans un petit avant-poste situé loin au nord de la capitale White Oak, un avant-poste survivant à peine aux intempéries ainsi qu'aux invasions de forces connues et inconnues. Cependant, un groupe de mercenaires à bout de souffle contribueront à redresser cette colonie au bord de la destruction., le jeu de société issu de l'esprit créatif d'Isaac Childres, passe dans le monde numérique avec une adaptation en jeu vidéo. Ce RPG tactique à l'ambiance dark fantasy offre des mécaniques sophistiquées, exigeantes et captivantes, aussi bien en solo qu'en multijoueurs coopératif en ligne. Les nouveaux venus pourront commencer leur aventure du bon pied grâce à des modes de difficultés adaptés à leur niveau. Avec les toutes nouvelles classes de personnage, chacune dotée d'un style de jeu et de capacités uniques, chaque décision a son importance. Les joueurs devront jongler entre prise de risque et récompense, tout en optimisant les synergies entre les classes de leur groupe. Une gestion méticuleuse des ressources sera la clé de leur réussite dans un monde vaste aux environnements variés, peuplés d'ennemis menaçants.est un jeu développé par Snapshot Games Inc. et édité par Arc Games. Il sera disponible en accès anticipé à partir du 31 Juillet 2025 sur PC via Steam