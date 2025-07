Xbox Game Pass : Encore plus de nouveautés pour Juillet

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Y'a du sympa

High On Life (Cloud, Console, et PC) - le 15 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

RoboCop: Rogue City (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

My Friendly Neighborhood (Cloud, Console, et PC) - le 17 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Back to the Dawn (Cloud, Console, et PC) - le 18 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Abiotic Factor (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wheel World (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 23 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 24 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 29 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Farming Simulator 25 (Cloud, Console, et PC) - le 1er août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Gigantic (Cloud, Console et PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Console et PC)

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Ils nous quittent le 31 Juillet :