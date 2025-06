DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party annonce une date de sortie

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Nouveau cauchemars des parents

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, développé par Infinigonet éditer par Outright Games est un jeu inspiré de la série Gabby et la Maison Magique et du prochain film Gabby et la Maison Magique : Le Film.Dans ce jeu, les joueurs aiderons Gabby et son ami à quatre pattes Pandy Paws pour une célébration mémorable. Le catavateur magique permetra aux joueurs d’explorer les espaces chatoyants et créatifs de la maison de poupée, chaque pièce déverrouillant une nouvelle aventure pleine d'activités ludiques, d'exploration et de mini-jeux exclusifs. De la créativité avec Mama et Baby Box dans la salle de bricolage, à la danse entraînante avec DJ Catnip dans la salle de musique, en passant par la réalisation de douceurs avec Cakey dans la cuisine, chaque coin recèle une nouvelle expérience à vivre. Les joueurs auront la possibilité de jouer seuls ou de s'associer avec un ami en mode coopératif local, récoltant ainsi des objets de fête et déverrouillant des tenues pour personnaliser le style de Gabby.Gabby’s Dollhouse: Ready to Party sera disponible sur Switch, PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series X|S et PC disponible sur Steam et le Microsoft Store le 19 septembre 2025.