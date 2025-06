Publié le Lundi 23 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Ça laisse de marbre...

3RiversGaames présente leur nouveau jeu Michelangelo : Stonemason Simulator, jeu où il va falloir prendre son marteau et son burin pour taper du caillou toute la journée. Inspiré par les talents de Michel-ange, il faudra taper, tailler, former des blocs de marbre en de vraies œuvres d'art. Il sera possible de monter de niveaux, avoir de nouvelles compétences afin d'arriver à faire la pièce finale : la Statue de David.Il n'y a pas de temps, pas de pressions juste le joueur et son caillou, il y aura aussi des missions avec des personnages tous plus farfelu les uns que les autres comme le chat d'Isabelle s'appelant Gnocchi.Michelangelo : Stonemason Simulator est disponible sur Steam.