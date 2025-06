PowerWash Simulator 2 : nettoyez le monde au Karcher

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alors que chez vous, vous ne passez même pas l'aspirateur

Après le succès surprise du premier opus, PowerWash Simulator 2 sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par FuturLab.Et devinez de quoi ça parle ? Eh oui... Vous êtes un nettoyeur. Au sens propre. C'est le cas de le dire. Vous avez votre lance de nettoyage, une sorte de Karcher, doté de tout un tas d'options pour nettoyer, décaper, brosser... redonner une nouvelle jeunesse à des objets et des bâtiments.De nouvelles missions de nettoyage vous attendent, seul ou en coop avec des amis.Et plus c'est dégueulasse, plus ça vous plait. Allez, on vous laisse découvrir ça en vidéo, mais sûr que ça vous branche, comme jeu...