- Honor of Kings fait sa plus grosse mise à jour

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Les petits plats dans les grands

Le nombre de serviteurs sur la voie du milieu sera augmenté à quatre.

Le Central River Sprite sera complètement supprimé pour plus de fluidité et un meilleur équilibrage sur la voie du milieu.

Ajustement de la fréquence de respawn, des capacités et des récompenses pour les River Sprites et le Space Sprite sur la voie du haut et la voie du bas

Le temps de spawn, les compétences et les récompenses du Red Falcon ont été rééquilibrés

Les attributs des super-serviteurs ont été diminués sur les trois voies pour équilibrer la pression en fin de partie.

Modifications du système de bouclier de la tourelle

La compétence Teleport Summoner est désormais disponible en permanence avec des visuels de téléportation améliorés.

Honor of King a accueilli sa plus grosse mise à jour depuis le lancement. À l'occasion, le jeu se renomme Honor of King Plus !Pour la première fois dans un MOBA, un héro deviens l'avatar du joueur. Grâce au nouveau héro Flowborn, il sera possible d'avoir un personnage customisable. Peau, apparence, tenue, vêtements coiffure, armes, capacités et classes, autant de personnalisations qu'il y a de joueurs !Avec cette mise à jour, le jeu récompense mieux les joueurs grâce aux étoiles. Points de résultat = victoire dans le match + points de performance personnelle, les points de performance personnelle = évaluation de base + points pour les moments forts, le total étant converti en une note qui attribuera différents points en conséquence. Les notes et les étoiles seront attribuées aux joueurs qui réalisent des moments forts. Que le joueur soit dans l'équipe gagnante ou pas, il pourra recevoir des étoiles en fonction de ses actions dans la partie.Une amélioration de la communication est maintenant plus facile, la retranscription de la voix en texte complément des fonctions de traductions existantes. Cette fonctionnalité sera disponible pour le chinois, l'anglais, l'indonésien et le malais.Des ajustements au niveau du champ de bataille ont été faites :Le Honor Pass est aussi remanier. Les missions sont simplifiées, et pour le premier mois après la mise à jour, les joueurs recevront gratuitement un Elite Pass, le nouveau Honor Pass sera sur le thème de la KWC.Les joueurs obtiendront aussi un bon d'achat pour un skin d'une valeur de 1688 jetons et du 28 au 30 juin, tous les skin lancés avant le 24 juin seront gratuits.Honor of King Plus est disponible sur mobile.