- Black Desert sort sur Playstation 5 et Xbox Series le 26 juin

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il était temps !

Black Desert est un MMORPG développé par Pearl Abyss et sorti sur PC, PS4 et Xbox One. C’est un MMORPG en monde ouvert, qui a la particularité de proposer un système de combat dynamique avec des actions rapides et des combos.Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs types de classes, chacune ayant son propre style de jeu et des compétences uniques. Également, la personnalisation des personnages est extrêmement détaillée, permettant de créer des avatars très différents entre les joueurs.Le jeu sort dans 2 jours sur PS5 et Xbox Series. Si vous l'avez déjà sur PS4 et Xbox One, la mise à jour sera gratuite.Du nouveau contenu est également annoncé, avec une mise à jour majeure prévue pour le 10 juillet. Le détail devrait être publié sous peu, via le site officiel du jeu.