- Cronos: The New Dawn dévoile son combat

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pologne, années 80...

Développé par le studio polonais de Bloober Team, à qui l'on doit le remake de Silent Hill 2, Cronos: The New Dawn est un survival horror qui vous envoie dans un monde post-apocalyptique de la Pologne des années 80.Vous allez incarner un voyageur dont le but est d'aller récupérer dans le passé des personnalités importantes qui ont péri durant l'apocalypse qui a ravagé la Terre. Des monstres humanoïdes aux corps déformés, appelés Orphans, vont tenter de vous en empêcher...Le jeu se déroule dans une ville inspirée de Nowa Huta.La particularité des monstres est qu'ils peuvent absorber ceux que vous avez tué pour gagner leurs coimpétences et devenir encore plus puissants.Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée.