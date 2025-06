- Fireside Feelings est sortie sur Steam

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Encore un jeu Français !

Fireside Feelings, développé par un studio français situé à Angoulême, Team Empreintes, est un jeu cosy qui invitera les joueurs à répondre a des lettres et lire les pensées partagées par les autres, pendant que les réponses sont modérées et complétement anonymes. Il n'y a pas d'histoire à suivre ou de bonne ou de mauvaise réponse, c'est un environnement calme qui permet de se relaxer, faire une pause et de partager quelque chose de réel.Au plus, les joueurs interagiront avec le jeu, ils recevront des éléments décoratifs pour personnaliser les campements pour vous sentir chez eux. Tous les contenus problématiques comme la violence, auto-mutilation, santé mentale, et plus, peuvent être désactivé des discussions en début de jeu ou dans le menu principal.