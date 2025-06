- Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sort un DLC

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Des cosmétiques...

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, développé par KOEI TECMO GAMES, les joueurs suivent les aventures d'un jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons voulant savoir que c'est il passé pour que l'Empire aladissien chute. Aladiss était une terre en pleine effervescence grâce à de l'alchimie qui est devenue taboue aujourd'hui. En explorant les ruine d'Aladiss que Yumia, confronté a son passé, suivra son propre chemin pour découvrir les raisons ayant conduit a la chute de l'Empire.Le DLC est un partenariat avec Tales of Graces f Remastered de Bandai Namco Entertainment pour sortir un costume spécial pour Yumia, disponible gratuitement.Les joueurs peuvent également télécharger gratuitement le pack « Atelier Series Legacy BGM » et découvrir une toute nouvelle carte, la « Falbra Thicket ». Cachée au plus profond de la région de Ligneus, cette carte est remplie de nouveaux objets avec de nouvelles quêtes centrées sur la tribu Alber et l'Effort de Pionnier. Les joueurs ayant acheté le Season Pass peuvent désormais télécharger le deuxième contenu de DLC avec le « Gust Extra BGM Pack ».