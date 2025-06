FROSTHAVEN dévoile son premier personnage

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

La Porte-Bannière en porte-bannière.

FROSTHAVEN, à la base, c'est un jeu de société d'Isaac Childres, deviens un jeu vidéo ! Il est conçu comme l'évolution du jeu sur plateau, en RPG tactique à l'ambiance Dark Fantasy, développé par Snapshot Games. Le joueur, en solo ou en multijoueur, coopératif, il y aura des mécanique sophistiquées, exigeantes et captivantes. Les connaisseurs du jeu de plateau d'origine retrouveront leur marque en parcourant les territoires nordiques de Havreblanc. Quant aux nouveaux venus pourront choisir le mode de difficulté pour commencer dans les meilleures conditions.FROSTHAVEN présente alors leur premier personnage : La Porte-BannièreElle est le premier personnage présenté sur les six qui seront disponibles au lancement du jeu. Il sera possible de les débloquer lors de la campagne et lors de l'accès anticipé, d'autres personnages seront ajoutés via des mises à jour.