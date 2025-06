Project Motor Racing, un simulateur de course ultraréaliste

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Passez d'abord votre permis

Le jeu Project Motor Racing est un jeu de simulation de courses automobiles, qui se veut ultraréaliste. Il sortira le 25 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.Les précommandes sont désormais ouvertes.Au menu, quelques 27 circuits et plus de 70 voitures différentes réparties en 10 classes vous attendent. Vous retrouverez les voitures les plus modernes mais aussi les GT des années 70 et après.Réalisme de la conduite, météo dynamique, et même un cycle jour/nuit, le jeu se veut pointu pour plaire aux purs fans de simulation, mais suffisamment accessible pour aussi plaire au plus grand nombre.