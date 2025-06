Painkiller annoncé pour le 9 octobre

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va faire mal

Painkiller sortira le 9 octobre prochain. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Et bien entendu, il s'agit d'un reboot de la saga débutée en 2004 et signée People Can Fly.Cette fois-ci, c'est Anshar Studios qui s'y colle, sous l'égide de 3D Realms.Le jeu proposera une édition standard à 39,99 € et une édition Deluxe (avec 3 DLC post-lancement et un pack de skins) à 49,99 €.Les précommandes sont ouvertes.Pour rappel, il s'agit d'un FPS dans lequel vous avez été envoyé en enfer, après avoir mal agi au paradis. Vous avez une chance de vous racheter, en butant du démon à tour de bras.Le jeu sera solo ou coop jusqu'à 3 joueurs.