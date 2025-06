La mise à jour 1.2.2 de Sid Meier's Civilization VII est disponible

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

On peut éviter la guerre au moins

La mise à jour de Sid Meiers Civilization VII est sortie. La mise a jour 1.2.2 est l'une des plus importantes depuis le lancement du jeu.Cette mise à jour apporte les grandes et immense cartes, avec des nouvelles options avancés de jeu, et l'un des éléments les plus important pour les joueurs PC : La prise en charge du Steam Workshop. Des nouvelles spécialisations de ville, des bonus de Cité-état, des croyances, des nouveaux équilibrages, des améliorations de l'interface et bien plus. L'intégralité des notes de la mise à jour sont disponibles ici , sur le site de Sid Meiers Civilization VI