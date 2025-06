Chicken Run: Commandodu annonce une fenêtre de sortie

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Bucket de nuggets

Outright Games vient d'annoncer une collaboration avec Aardman, le célèbre studio d'animation à l'origine de Chicken Run et de Wallace et Gromit, pour un jeu vidéo d'action et d'infiltration Chicken Run: Commandodu. Pensé comme une suite directe au film Chicken Run: La menace nuggets sorti en 2023. Dans la peau des personnages de Chicken Run, les joueurs s'infiltreront au sein de cinq fermes fortifiées pour déjoué les mesures de sécurité pour sauver les poulets captifs. Il faudra éviter les caméras de sécurité et les humains. Les missions pourront être exécutées en solo ou en mode coopératif local.Bella Ramsey et Josie Sedgwick-Davies donnent une nouvelle fois leur voix à Molly et Frizzle. Larry Rickard, scénariste pour Chicken Run: La menacce nuggets, a écrit un scénario inédit avec de nouveaux méchants et une référence au dernier film de Wallace et Gromit.Le jeu sera disponible en automne 2025 sur Switch, PS4, PS5, XBOX Series, XBOX one et PC.