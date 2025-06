- Fretless - The Wrath of Riffson annonce sa date de sortie

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Riff au tour par tour

Fretless - The Wrath of Riffson sera disponible le 17 juillet sur Steam.C'est un jeu au tour par tour musical dans lequel les joueurs incarneront Rob, un musicien qui veut rétablir l'harmonie dans un monde désaccordé où des méchants corrompes la musique. Rick Riffson, chef de Super Metal Records, utilise un concours, Battle of the Bands, pour s'emparer des notes, des accords et de la moindres chanson, en piégeant les meilleurs musiciens et en prenant possession de leurs âmes. Rob avec son groupe se lance dans une aventure avec pour objectif de mettre fin aux manigances de Riffson. Cependant les monstres de SMR, hybrides d'instruments monstrueux et des animaux musicaux légendaires barreront la route du groupe.Une démo du jeu est disponible dès à présent sur Steam