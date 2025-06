(TEST) Crown Gambit (PC)

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La finition à la Française

On a voulu voir ce que Timothée avait dans le ventre. Non pas au sens propre, parce qu'on en a encore un peu besoin et qu'on n'a pas pour habitude, à Gamalive, d'éventrer nos stagiaires. Mais au sens imagé du terme.Alors on lui a collé entre les pattes un jeu pointu, pas forcément évident, avec un gros potentiel, avec plein de bonnes choses dedans et, français qui plus est.Il a relevé le défi haut la main.Il a juste fallu lui expliquer que Crown Gambit, ce n'est pas "la tactique de la crevette" mais "la stratégie de la couronne".Oui, Timothée est sympa, mais il est nul en anglais.