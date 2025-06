- LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS ouvre ses préventes

Publié le Jeudi 26 juin 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

C'est fantastique

LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS ouvre les préventes, il est dès à présent possible de réservé sa place sur les différents sites internet et application mobile, ainsi que les caisses des cinémas. Le film sera disponible en 2D et 3D ainsi qu'en IMAX 3D, DOLBY CINEMA 3D, 4DX, ICE et ScreenX.LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS, réalisé par Matt Shakman (créateur de la série « WandaVision »), nous permet de retrouver à l'écran : Reed Richards (aka M. Fantastique, interprété par Pedro Pascal), Sue Storm (aka la Femme Invisible, incarnée par Vanessa Kirby), Johnny Storm (aka la Torche Humaine, joué par Joseph Quinn) et Ben Grimm (aka la Chose, campé par Ebon Moss-Bachrach).Face à cette famille forcée de trouver un équilibre entre leur rôle de super-héros et la force des liens qui les unissent, se dresse une menace démesurée : l'entité cosmique Galactus (incarnée par Ralph Ineson) et son énigmatique bras droit la Surfeuse d'Argent (jouée par Julia Garner). Et si le plan de Galactus de dévorer la Terre entière et tous ses habitants n’était pas suffisant, les événements prennent soudain une tournure très personnelle...On retrouvera également à l'affiche Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne et Sarah Miles.À l'occasion des préventes, la bande-annonce finale a été dévoilé par Marvel.