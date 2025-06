- Heroes of Mount Dragon est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 26 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

C'est du combat avec des dragons

Heroes of Mount Dragon, développé par RuniQ, est un side scroller avec des environnements en 3D et des personnages dessiné à la main en 2D.Placés dans le royaume mythique de Üna, les joueurs deviennent des Dragon-Souls, des héros choisi qui se lient avec des œufs d'anciens dragon pour débloquer des pouvoirs de transformations. Chacun des 4 héros qui seront au lancement auront des capacités et style de combat unique. Ils pourront se transformer en dragon pendant le combat pour débloquer encore plus de combos, d'attaques spéciales, etc...Les combats sont rapides, flexibles et expressifs, donnant aux joueurs la possibilité de se battre avec fluidité, des finishers puissants et jongler entre la forme humain et dragon.Il est possible de jouer en coopération et en compétition. La coopération permet de se battre contre des bosses dans une histoire tandis que la compétition permet au meilleur de gagner, tout simplement.Heroes of Mount Dragon est disponible dès a présent sur Steam.