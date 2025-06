THE SIGNAL: Stranded on Sirenis est disponible en playtest

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

L'être aimé est ailleurs

THE SIGNAL: Stranded on Sirenis, développé par Goose Byte, est un jeu de survie et d'aventure dans un univers de science-fiction. Les joueurs incarneront un personnage qui s'écrase sur une planète alien en cherchant désespérément sa moitié.Les joueurs devront explorer, faire de l'artisanat, extraire, et survivre en parcourant le monde et creusant les mystères de cette planète. Il faudra récupérer des reliques pour les remettre à leur localisation d'origine, cependant chaque relique prise par les joueurs produira des conséquences auxquelles il faudra s'adapter pour extraire les ressources et objets dont ils auront besoin.Le jeu est disponible en pre-alpha playtest sur Steam dès à présent.