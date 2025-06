Summoner’s Gambit révèle son premier trailer

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

Des entités dans des cartes

Summoner’s Gambit, développé par Billion Studio, est un jeu de stratégie qui combine le deckbuilding et les positions d'auto-combats. Les joueurs s'affronteront entre eux où la tactique, la planification et un peu de chance feront toute la différence.Il faudra collecter des cartes pendant leur aventure et construire de nouveau deck qui collerons à votre stratégie. Le placement des cartes détermine directement qui attaque en premier ou va telle ou telle capacités et comment l'équipe réagis a la pression. Faire apparaître des cartes consomme de l'énergie.En utiliser trop pourrais être fatale, cependant parfois cela pourrait être un avantage si c'est utilisé correctement. Gros risque, grosse récompense. Les cartes ont des races et peuvent être fusionné entre elles ça aura pour but d'en créer des nouvelles qui hériteront des talents de ses deux parents.