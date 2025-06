EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS ouvre ses précommandes

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

C'est par-tee

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS, développé par HYDE, est le dernier jeu de la série Golf Hot Shot. Des graphismes améliorés, le plus large choix de personnages de l'histoire de la série, de nouveau modes de jeu et beaucoup d'options de personnalisation.Les joueurs pourront personnaliser leurs statistiques, clubs et balles en fonction de leur style de jeu. 25 personnages seront disponibles, plus il y a de temps joué avec un personnage, plus la loyauté augmente et permet de débloquer de super coups. Il sera possible de participer à des tournois solos pour devenir le meilleur golfeur.Le mode Golf déjanté permettra de rajouter une touche de chaos avec des obstacles sur les terrains.Le jeu reprend sa mécanique de tir à trois touches qui a fait le succès de la série : viser, appuyer 3 fois au bon moment pour swinguer parfaitement.Le jeu sera disponible le 5 septembre 2025 sur PS5 et PC, les précommande sont disponibles, la date de précommandes sur Switch sera disponible prochainement.