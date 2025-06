Resident Evil Requiem, une nouvelle symphonie d'horreur

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Stylée, la meuf

Resident Evil sortira le 27 février 2026. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Le neuvième épisode de la saga Resident Evil est développé sur le moteur de Capcom, le Re Engine.Le jeu vous renvoie à Raccoon City, à l'origine de toute l'histoire.Dans une nouvelle vidéo, le directeur Koshi Nakanishi, le directeur artistique Tomonori Takano et les producteurs Masachika Kawata et Masato Kumazawa ont dévoilé la nouvelle héroïne de la série, Grace Ashcroft.Situé 30 ans après l'attaque de missiles sur Raccoon City, Resident Evil Requiem veut mettre à l'honneur tous les personnages phares de la saga, alors que justement, en 2026, la série fête ses 30 ans.