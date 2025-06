- Monster Hunter Wilds : Le Lagiacrus et le Seregios reviennent dans la mise à jour 2

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Bébettes show

Capcom a dévoilé quelques nouveautés à venir dans Monster Hunter Wilds, en l'occurence l'arrivée du Lagiacrus et du Seregios, deux bestioles pas piquées de vers que vous allez pouvoir chasser pour vous en faire des bottes ou un sac à main.Le Lagiacrus est un monstre tiré de l'épisode Monster Hunter Generations Ultimate. Une partie du combat se fera sous l'eau.Le Seregios est une Wyverne rapide que l'on a pu découvrir dans Monster Hunter 4 Ultimate. C'est une version améliorée que vous pourrez découvrir ici, histoire de proposer un gros challenge aux joueurs. Pour rencontrer ces monstres, il faudra accomplir des missions principales initiales, mais le Lagiacrus et le Seregios apparaîtront aussi en tant que monstres Alpha 8★ pour les hunters à partir du RC41La mise à jour 2 sera disponible le 30 juin.À partir du 30 juillet, le Uth Duna alpha suprême sera introduit sous la forme d'une Quête Événement à durée limitée et d'une Quête Défi Libre,