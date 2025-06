- Endless Legend 2 : découvrez la faction Les Derniers Seigneurs

Publié le Vendredi 27 juin 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

De sacrés saigneurs

Une nouvelle faction pour Endless Legends 2 a été dévoilée par les développeurs, Amplitude Studios. 5 serons disponibles et il s'agit de la 4dévoilée. Après les Sheredyn , les Aspects et les Nécrophages , ce sont Les Derniers Seigneurs qui sont présentés en vidéo.Chacune possède son propre style de jeu, ses propres mécaniques et sa propre histoire. Le jeu inclut des mécaniques de RPG grâce à des héros qui prendront la tête des armées.Les Derniers Seigneurs spont d'anciens chevaliers frappés par une malédiction qui les les oblige à se nourrir des autres pour survivre, leurs âmes étant piégées dans des armures creuses. Ils ne consomment donc pas de nourriture.Ce 4X se déroule sur Saiadha, une planète océanique dont les eaux sont en reflux. Et c'est cette composante qu'il faudra prendre en compte pour développer votre civilisation, dans un environnement en constante évolution. Les cartes sont générées aléatoirement. Au fur et à mesure que vos villes s'étendent, il faudra développer votre technologie, via un arbre de recherches.