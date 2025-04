- Endless Legend 2 : découvrez la faction Aspects

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Côté gameplay, les Aspects sont un empire économique et diplomatique qui privilégie la coopération à la conquête. Plutôt que de revendiquer des territoires par le biais d'avant-postes, les Aspects placent d'abord des spores de corail qui se répandent lentement vers d'autres tuiles. Celles-ci peuvent être transformées en villes, mais servent également de nœuds pour la croissance du corail sur la carte. Ce dernier peut aider les villes des Aspects à se développer et à extraire la poussière de leur environnement. Il offre également des avantages militaires en accélérant la guérison et les déplacements des troupes. Les armées des Aspects peuvent aussi franchir les tuiles d'eau contenant du corail.