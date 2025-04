- Survival Kids, le retour d'une vieille franchise sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sa majesté des mouches

Survival Kids, sorti sous le nom Stranded Kids en Europe, est un jeu signé Konami sorti en 1999 sur GameBoy Color. Un jeu de survie, avec des enfants, sur une île déserte.Konami remet au jour sa licence, puisque Survival Kids est un jeu qui sortira le 5 juin prochain sur Nintendo Switch 2. Il a été dévoilé lors du Nintendo Direct consacré à la console et Konami a communiqué, depuis, sur le jeu, pour donner plus de détails.On suivra donc 4 enfants qui partent à l'aventure après avoir découvert une carte au trésor. Ils se retrouvent propulsés dans un monde étrange fait d'îles qui sont sur le dos de tortues et baleines géantes.Vous devrez explorer ces îles, trouver des ressrouces, fabriquer des outils, tout ça en coopération.Le jeu sera vendu 49,99 €. Une bonne nouvelle, ça.