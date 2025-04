- SubwaySim 2 sort en avril !

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 11:15:00 par Théo Valet

Voyage au centre de Berlin, et d'Hambourg

Simulateur de métro, SubwaySim 2 vous emmène cette fois-ci en Allemagne, et plus précisément dans les réseaux métropolitains de Berlin et de Hambourg. L'occasion de découvrir ces deux villes sous un angle différent ! Votre seule mission : assurer que vos passagers arrivent à destination en toute sécurité et à l'heure.En termes de contenu, on parle de 41 km de voies, 51 stations de métro et 3 véhicules ultra-réalistes (le DT5, le HK et l'A3L92), de quoi ravir les fans de métro !Le jeu sera disponible le 29 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series !