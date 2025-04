Le Secret Lair Magic: The Gathering x Marvel's Deadpool est disponible !

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 10:45:00 par Théo Valet

Surprise !

Annoncé par surprise, Hasbro et Wizards of the Coast dévoilent un nouveau Secret Lair dédié au mercenaire à grande bouche, Deadpool. Et non seulement ils l’annoncent, mais ils le rendent également disponible immédiatement. Ne traînez pas si ce drop vous intéresse, car il risque de partir très vite !Au programme, Deadpool sème le chaos dans la continuité et s’incruste dans l’univers de Magic: The Gathering. Il débarque avec sa propre carte, accompagnée de quatre autres cartes, qui sont des variantes de cartes déjà existantes.Ce drop est d’ores et déjà disponible sur le site Secret Lair au prix de 44,99 € pour la version classique et 54,99 € pour la version foil.Un avant-goût en attendant la première extension officielle Marvel x Magic: The Gathering, qui arrive le 28 septembre prochain et mettra en scène le spectaculaire Spider-Man !