Hungry Horrors : un roguelite de combat... à coups de cuisine

Publié le Jeudi 3 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu de cuisine qui ne donne pas faim

Hungry Horrors est un roguelite à base de cartes, qui utilise la cuisine comme système de combat. Il s'inspire du folklore irlandais et britannique.Vous allez affronter les monstres de ce folklore et les défier... grâce à votre cuisine. Ce sont les plats que vous préparerez chez vous qui seront autant d'armes.Le jeu est développé par Clumsy Bear Studio, dont les deux principaux développeurs sont en Thaïlande et ont subi de plein fouet les derniers événements (séisme, au cas où vous sortez de votre grotte), occasionnant un bras fracturé pour l'un d'entre eux. Ils ont quand même réussi à terminer le boulot, trouver du wifi, taper avec les dents et sortir une démo, disponible sur Steam Le jeu final, quant à lui, n'a pas encore de date de sortie mais est prévu pour cette année.