Nintendo Switch 2 : toutes les nouvelles infos

Publié le Mercredi 2 avril 2025 à 16:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon, et du moins bon...

Nintendo a dévoilé lors d'un Nintendo Direct, toutes les infos sur sa prochaine Nintendo Switch 2. On vous prévient, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a aussi du "on ne sait pas trop, mais on est dubitatif"...Déjà, la Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin prochain. Son prix n'a pas encore été dévoilé. Il devrait l'être très prochainement.La Switch 2 proposera un écran OLED 1080p (contre 720p pour la première Switch), avec jusqu'à 120 images seconde (en mode performance pour les jeux). Elle inègrera 256 Go de mémoire (contre 32 Go pour la première Switch).Les deux Joy-Cons pourront être utilisés façon souris, en les faisant glisser sur une surface plane.Idem, une caméra sera lancée en même temps, le 5 juin. Elle permttra, via l'abonnement au Nintendo Switch Online, de discuter en Chat visuel, avec ses contacts. Un bouton C, sur le Joy-Con droit, permettra de lancer le Chat. On pourra aussi partager sa partie.La Switch 2 sera rétrocompatible avec beaucoup de jeux, mais pas tous. La mauvaise nouvelle est que vous devrez payer pour certains d'entre eux, pour les mettre à jour. Ce sera le cas de Super Mario Jamboree (utilisation de la caméra, gestion du mode souris des Joy-Cons...), The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Tears of Kingdom (guidage vocal, mode partage de capture) ou Kirby et le monde oublié (contendu additionnel avec niveaux bonus).Metroid Prime 4 Beyond, quant à lui, sera jouable en mode souris.Niveau jeux à venir, on aura droit à :Hyrule Warriors Les Chroniques du Seau est un jeu d'action développé par Koei Tecmo et qui racontera les événements qui ont mené à Tears of Kingdom... Il sortira cet hiver.Un nouveau jeu, The Duskbloods, a également été présenté. Il est signé From Software et est un mélange d'ambiance vampire, surnaturelle, SF...Un nouveau jeu Kirby, Kirby Air Riders a été aussi annoncé pour 2025. Une sorte de suite à Kirby Air Ride, sorti en 2003 sur GameCube.Enfin, les jeux GameCube seront jouables, via l'abonnement Nintendo Switch Online et un abonnement additionnel... Le catalogue grossira avec le temps, mais on retrouvera des titres tels que Super Mario Sunshine, Soul Calibur 2 ou F-Zero GX.Toutes les annonces sont à découvrir en vidéo, ci-dessous :