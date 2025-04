RuneScape: Dragonwilds s'affiche encore en vidéo

Publié le Mercredi 2 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A voir ?

Spin-off du MMO sorti en 2001... autant dire que ça date, RuneScape: Dragonwilds dévoilait hier une vidéo de présentation. On remet le couvert aujourd'hui, avec non pas une, mais deux nouvelles vidéos...La première présente quelques aspects du monde de RuneScape. La seconde, du gameplay.Le jeu est développé par Jagex et sortira en accès anticipé dans les prochaines semaines, sur PC, via Steam . Il s'agit d'un jeu jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.RuneScape: Dragonwilds vous entraîne à Ashenfall, dans un monde où les dragons sèment la terreur. Vous devrez les affronter un par un jusqu'à aller tuer leur reine.Il vous faudra aussi bâtir votre chez-vous, récolter, construire, récupérer des ressources et, bien entendu, effectuer des quêtes périlleuses en affrontant des ennemis innombrables.La routine, quoi.