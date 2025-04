Publié le Mercredi 2 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Joli malaise

Karma : The Dark World est sorti en fin de semaine dernière. Notez qu'il semble recevoir un bon accueil depuis... Il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series...Ce jeu d'horreur psychologique se déroule dans un monde dystopique. Nous sommes en Allemagne, en 1984. Daniel est un agent du bureau de la pensée de la Leviathan Corporation. Un jour, il est envoyé directement dans l'esprit d'un suspect pour y découvrir les secrets d'un monde fait d'espionnage et de trahisons. Et durant son enquête, il va découvrir des secrets qui pourraient bien remettre en cause sa loyauté à son entreprise... ou pire, à toute la réalité de son existence...Le jeu, développé sur Unreal Engine 5, est signé POLLARD STUDIOS et édité par Wired Production et Gameras Games.Vous avez dit malsain ?