- RuneScape : Dragonwilds sort de sa grotte

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Et s’ouvre sur de doux paysages

Nouvelle entrée dans la saga RuneScape, Jagex annonce Dragonwilds. Le continent oublié d’Ashenfall s’ouvre aux joueurs qui pourront le parcourir seul ou équipe jusqu’à quatre. Votre magie servira principalement à affronter les monstres qui y vivent et à crafter tout ce qui pourra vous aider à survivre dans ces contrées immenses et dangereuses.



L’environnement sera intéractif et avec votre niveau se développeront des nouvelles capacités de transmutation ou d’assemblage. Il faudra aussi explorer ce nouveau continent pour comprendre ce que le réveil des dragons signifie et espérer tuer leur Reine.



RuneScape : Dragonwilds est d’abord annoncé pour ce printemps en early access et n’a pas pour l’instant de date de sortie officielle.