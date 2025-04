- Kimono Cats tente sa chance sur PC et Switch

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Calibré pour le casu

Des chats et des kimonos. RedDeer Games pêche à la grenade et racle le fond de l’océan avec son chalutier pour amasser le plus de public possible. Si l’un de ces deux sujet a attiré votre attention, sachez que le jeu Kimono Cats arrive cet automne sur PC et Nintendo Switch. Et pour tenter de vous retenir dans ses filets, le studio polonais a fait un petit casual game potentiellement addictif.



Peut-être le connaissez-vous déjà puisqu’il existe dans l’Apple Arcade depuis plus d’un an. Le principe est basique : en incarnant un chat, vous vous baladez dans un festival qui est prétexte à une succession de mini-jeux dans une ambiance foraine. Évidemment, il y a une partie collection et customisation de village et de personnages. Tout est basique. Comme les graphismes. Enfin jugez par vous-même avec ce trailer qui vous résume toute la non-profondeur du gameplay.