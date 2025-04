Honeycomb: The World Beyond, survie dans un bac à sable

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Enfin... presque

Honeycomb: The World Beyond est un jeu de survie dans un monde bac à sable. Alors oui, je vous vois venir. Moi aussi étant gamin j'ai écumé les bacs à sable. Et oui, c'était un monde à part, dangereux, sauvage, où l'on avait tôt fait de prendre un coup de rateau... dans l'dos.Mais là, bac à sable, c'est le style de jeu : la planète est totalement accessible et vous allez pouvoir le modeler selon votre volonté, selon vos besoins.Dans le jeu vous allez débarquer sur la planète Sota7, une panète inconnue qu'il va vous falloir étudier de fond en comble. Etudier la faune. Etudier la flore. Prendre des échantillons. Les analyser. Comprendre l'ecosystème... et bien entendu, survivre. Face aux éléments, à vos besoins et aux dangers de la planète.Vous pourrez surtout créer de nouvelles espèces de plantes et d'animaux pour répondre à vos besoins... au risque d'en chambouler toute la planète...Développé par Frozen Way, le jeu est prévu sur PC, via Steam , mais aussi sur PlayStation, pour le 3trimestre de cette année. Il sera édité par Snail Games, un partenariat venant d'êter signé.