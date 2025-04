Publié le Mardi 1 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moi je veux être un bisoooou

Non, vous ne rêvez pas, le jeu Les Bisounours : Libérez La Magie est sorti. Il est disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Un jeu bien entendu familial puisque les bisounours sont tout doux, tout mignons et qu'ils veulent des bisous.Vous allez retrouver plein de bisounours, dont notamment Toucâlin, Toudodo, Toubisou dans de nouvelles aventures. Plus de 200 niveaux vous attendent, via des tas de mini-jeux.Il vous faudra récupérer des étoiles, parcourir la route magique, rencontrer plein de personnages... et même gagner des autocollants virtuels pour remplir votre livre numérique...Dommage, le générique français de la série n'est pas inclus dans le jeu...