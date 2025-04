INAYAH-Life After Gods est sorti

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu hardcore

INAYAH-Life After Gods est désormais disponible sur PC. Rappelons qu'il sortira aussi sur Nintendo Switch, PlayStation et Xbox plus tard, au printemps prochain.Il s'agit d'un action-plateformer en 2D. Il est accessible sur Steam , sachant qu'une démo y est également téléchargeable gratuitement si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Développé par ExoGenesis Studios, créé par des vétérans du jeu vidéo issus des studios Owlcat, Blizzard ou Disney, INAYAH-Life After Gods se déroule dans un monde postapocalyptique où se trouvait auparavant une civilisation alien très avancée. Notre héroïne, Inayah, est une orpheline paria qui tente de retrouver sa tribu. Elle est guidée dans son aventure par l’esprit de son mentor, à présent décédé. Elle est équipée d’un gantelet magique pouvant se transformer en lame, en poing ou en fléau.