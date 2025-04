Rendering Ranger: R² [Rewind], un shoot'em up sorti sur SNES

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Portage pas si moderne que ça

Développé par Limited Run Games et Rainbow Arts, édité par Ziggurat, le jeu Rendering Ranger: R² [Rewind] est désormais disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il est proposé à moins de 10 €.Ce petit shoot'em up à scrolling horizontal est dans la lignée des cadors du genre des années 90. Son style rétro pixel devrait vous renvoyer à de lointaines heures passées à dézinguer de l'ennemi en martelant le bouton tir.Et pour cause, le jeu est sorti il y a bien longtemps sur SNES, développé par Manfred Trenz, le créateur de la série Turrican.Quant au scénar, on s'en bat un peu les steaks. Vous devez sauver la Terre de méchants aliens, vous êtes le dernier espoir de l'humanité, blablabla.