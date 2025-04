Publié le Lundi 31 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Envole-toi

Sorti sur PC il y a quelques semaines, le jeu Legends BMX vient de sortir sur PS4 et PS5. Il est proposé à moins de 10 €, uniquement en digital.Développé par Saga Legends Games, un studio espagnol, et édité par Firenut Games, le jeu vous colle le cul sur une selle et vous envoie faire le guignol sur un park.Ce jeu de sports extrêmes vous permettra de réaliser les douzaines de figures dans de nombreuses compétitions.Plusieurs persos et plusieurs BMX sont à choisir pour démarrer votre run.Sortie prévue sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series à venir.