Squirreled Away : le jeu d'écureuil es sorti

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Touche mes noisettes

C'est le printemps. C'est l'heure de sortir ses noisettes au grand air, si possible pas trop proche d'une école maternelle pour ne pas avoir de problème avec la justice.Incarnez un de ces rats des bois dans le jeu Squirreled Away. Développé par le studio Amplifier Studios, édité par Far Seas, il vient de sortir sur PC, via Steam . Une démo y est d'ailleurs téléchargeable gratuitement.Vous allez vous promener dans un parc, sauter de branche en branche, récolter de la nourriture, croiser de nouveaux animaux, et même construire votre propre maison.Le jeu est proposé avec des graphismes dans le style dessin animé.