(TEST) Sharkoon MK3 RGB, un boîtier micro-ATX de haut vol

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie

Je n'ai jamais été fan des boîtiers micro ou mini, et encore moins quand ils sont destinés au gaming. Moi, je suis de la vieille école. Celle qui colle 5 ou 6 disques durs dans son boîtier, un lecteur DVD/Blu-Ray et s'il le faut, je dois même avoir un lecteur de disquettes qui traîne.Autant vous dire que quand Sharkoon a proposé de nous envoyer ce nouveau boîtier en test, j'étais moyennement chaud.Et ben en fait, c'est bien pratique quand même : on peut y mettre plein de choses et au final, ça prend moins de place. Faut juste une bonne aération là-dedans. Et justement, c'est le cas...