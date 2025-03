- Shadow Labyrinth sortira le 18 juillet

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Shadow Labyrinth est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il vient d'être annoncé par Bandai Namco pour le 18 juillet prochain.On vous rappelle qu'il se déroule dans un univers SF inspiré de la franchise Pac-man.Shadow Labyrinth vous met dans la peau d'un personnage qui porte le nom de Swordsman n°8 (L'épéiste n°8). Vous allez devoir faire équipe avec Pac-Man, appelé ici Puck, dont on pourra donc gratter la barre du P, pour sauver une planète ravagée par la guerre et infestée par des monstres.Le jeu propose un mélange d'action, de combats, de plateformes et de labyrinthe à la Pac-Man.