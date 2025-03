- Dragon Quest I & II HD-2D Remake se dévoile

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

I & II après le III

Alors que Dragon Quest III HD-2D Remake est sorti en novembre dernier, Square Enix prépare actuellement Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Donc les premiers jeux, qui sortent après... oui, bon... mais ça a du sens ! En effet, les événements du III se déroulent avant ceux du I & II ! L'occasion, donc, de découvrir l'histoire dans le bon orde cette fois !Le jeu sera disponible cette année sur PC. Et sur PS5. Et sur Xbox Series. Et sur Nintendo Switch. Et c'est tout mais c'est déjà pas mal.Nouveaux graphismes, combinant Pixel Art et 3D, effets HD... une première bande-annonce de gameplay a été diffusée. On nous promet plus d'infos sur ces remakes dans les prochaines sermaines.