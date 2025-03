- De nouvelles informations pour Légendes Pokémon : Z-A

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Pokémon Battle Royale

Lors du Nintendo Direct, une nouvelle bande-annonce présentant un peu plus le gameplay et l’histoire du prochain Pokémon.De nuit, vous pourrez trouver des zones délimitées en rouge et participer aux combats du tournoi Royale Z-A. Il vous faudra monter du rang Z à A. Seuls les individus ayant atteint ce rang prestigieux pourront éventuellement voir l’un de leurs vœux être exaucé. Cependant, au cœur des zones de combat timing et stratégie seront la clef : réussir des attaques surprises pour gagner ou fuir face à des adversaires trop puissants.De jour, vous pourrez explorer les zones sauvages pour capturer et entrainer des Pokémons pour le tournois.Légendes Pokémon : Z-A sortira sur les consoles Nintendo Switch fin 2025.